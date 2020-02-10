創業家兄弟(8477)1月合併營收3.84億元，年減24.1％，1月貢獻主要來自於農曆春節檔期，帶動年菜類、禮盒、收納掃除、及家電類商品熱銷；而月中爆發來自中國武漢的2019新型冠狀病毒疫情，使站內1月口罩整體銷量與平均月銷量相較大幅提升4.6倍，也帶動防疫、消毒類相關商品持續走高；另外，1月初生活市集自有品牌推出新產品─以100％再生紙材質製造的「生活市集質感環保衛生紙」訴求柔軟紙質、質感風格及具競爭力的價格，期望開拓分眾化客源，補足市場環保紙品缺口，有望為首季營收挹注正向動能。

創業家兄弟在2020年持續透過AI技術與消費大數據深度洞悉消費者及大環境需求，包含月初自有產品線再添生力軍、農曆春節年貨檔期多波段操作，及推出當前時節趨勢的抗寒、防疫專區。目前2019新型冠狀病毒疫情持續蔓延，農曆年過後生活市集立即成立防疫專區，善盡通路電商的責任與優勢，提供數十款乾洗手、濕紙巾、抗菌噴霧、隨身空氣清淨機等清潔消毒相關商品供消費者選購，而這段時間消費者減少外出活動，估計也將帶動「宅經濟」發酵。

創業家兄弟總經理廖家欣表示，展望2月，創業家兄弟將以「趨勢性商品專區」、「策略性品類造節」、「多元性點數應用」作為3大主軸策略，強化營運效率，本月也將視疫情狀況，持續推出針對抵禦新型冠狀病毒疫情的相關商品；而看好網購衛生紙的高買氣，2月中下旬將推出大型衛生紙活動，除了熱銷品促購，更期以透過每年固定推出的衛生紙活動「造節」，增加消費者黏著度，進而強化「買衛生紙就上生活市集」的品牌印象。另外，生活市集擴大點數經濟應用的廣度，2月將新增購買特定品項「集集點」加碼回饋，搭配限定專區商品「集集點」全額折抵機制，期盼以多元性的應用增添消費者的回購率，為2月營收開出紅盤。

(時報資訊)