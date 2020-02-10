庫存增加，打壓上周五LME期鋅下挫2.8%；據LME鋅庫存量顯示，期鋅庫存增加9725噸或18.4%，至62675噸，為去年10月以來最高，導致市場憂心需求不振，進一步引發投資人獲利了結，拖累期鋅下挫2.8%。

終場期鋅下跌62美元，報每公噸2145美元；期錫下跌525美元，報每公噸16175美元；期鎳下跌290美元，報每公噸12770美元；期鋁下跌11美元，報每公噸1726美元；期銅下跌72美元，報每公噸5663美元；期鉛下跌27美元，報每公噸1817美元。(商品行情網)

(時報資訊)