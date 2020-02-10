《商情》庫存增加，打壓上周五LME期鋅下挫2.8％ 10:002020/02/10 時報資訊 羅宇揚 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 庫存增加，打壓上周五LME期鋅下挫2.8%；據LME鋅庫存量顯示，期鋅庫存增加9725噸或18.4%，至62675噸，為去年10月以來最高，導致市場憂心需求不振，進一步引發投資人獲利了結，拖累期鋅下挫2.8%。 終場期鋅下跌62美元，報每公噸2145美元；期錫下跌525美元，報每公噸16175美元；期鎳下跌290美元，報每公噸12770美元；期鋁下跌11美元，報每公噸1726美元；期銅下跌72美元，報每公噸5663美元；期鉛下跌27美元，報每公噸1817美元。(商品行情網) (時報資訊) #每公噸 #庫存 也許您會感興趣 推薦閱讀 商品期貨趨勢專欄－陰霾籠罩 油價持續走軟 04:102020/02/06 證券．權證 《商情》空頭回補，激勵周三LME期鎳漲2.6％ 10:002020/02/06 財經 口罩庫存網 視障者難使用 15:062020/02/06 生活 港首富換人 地產大李兆基擠掉李嘉誠 16:102020/02/06 財經 豐興 年後二降廢鋼收購價 04:102020/02/07 證券．權證 《商情》庫存增加，打壓周三LME期鋅收黑 10:002020/02/07 財經 《電子零件》產線自動化＋備有庫存，正崴：若順利復工可降低衝擊 17:392020/02/07 財經 豐興鋼筋盤價連四降機率高 04:092020/02/09 財經要聞 送警「湖北口罩」 南市衛生局：戰備庫存安心用 10:202020/02/09 社會 華相科技智能管理 大降生產成本 04:102020/02/10 產業特刊 財經熱門新聞 台灣半導體西進好風光？ 曹興誠悔不當初 - 財經 曾是老謝恩人 這公司股價剩個位數 - 財經 鴻海復工遭喊卡？深圳當局：符合8條件即可開工 - 財經 新晶片砍價洩密…台積電7奈米老大換人 - 財經 台股下殺有人超爽…3達人曝遭錯殺股 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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