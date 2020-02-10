學姊黃瀞瑩今（10）日回鍋台北市市政府，擔任副發言人，職缺由機要改為媒體事務組聘用主任研究員，薪水也提高至6萬1千多元。回鍋引發諸多爭議，學姊也一一回覆，對於網路抹黑很痛心，強調目前最重要的是防疫。

開工第一天，學姊7點半上班，對於人事公告截止日期爭議，北市府表示，該職缺4日開缺，7日截止，依法依程序公告辦理，一共有四人投遞履歷，其中一人審查後不符資格，其他人依經歷排序，學姊是排序第一位，依法任用。而網路上傳職缺10日截止，是兩個不同的缺，認為轉傳人士應善盡查證責任。

學姊表示，對於抹黑、烏賊戰並不意外，但某些媒體對於沒有查證的事實就轉貼分享，蠻痛心的，在防疫期間，全國上下應一心對抗武漢肺炎，卻專注在她的人事案，還要用政治口水抹黑，蠻可惜的。

至於薪資的部分，學姊說，這是很重的責任，要學習的也更多，會努力證明可以在這樣的薪水上任職，目前防疫上還有很多事情要幫忙處理，及新聞資訊傳播，這是第一個挑戰。

被問到回鍋市府，市長柯文哲有沒有說什麼，學姊笑回，市長只說「欸，你回來了喔」。

「學姊」黃瀞瑩回鍋北市府副發言人

(中時電子報)