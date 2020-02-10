新冠肺炎疫情延燒，網傳買不到酒精可用「明星花露水」替代，因其含約75％的酒精，但兒科急診醫師吳昌騰指出，明星花露水非純酒精，添加許多佐劑，還是用95％的酒精稀釋，消毒效果會更強。

家喻戶曉的明星花露水可以替代酒精，根據《ETtoday》報導，吳昌騰醫生表示，明星花露水雖含有70至75％的酒精，但其中還額外加了香精和油等佐劑，若不慎碰到眼口鼻，無從得知會造成的傷害，因此建議大家，不妨購買95％的酒精來稀釋，消毒效果會更好。

理科太太分享消毒水的稀釋方法。（圖／翻攝自理科太太臉書）

而理科太太也在臉書上分享，能買到95％酒精的人，可用簡單又快速的稀釋法「4杯酒精混合1杯水」，輕鬆作出濃度約75％的酒精；買不到也別慌，可用99％的異丙醇代替作出消毒水，3杯異丙醇混合1杯水稀釋即可。

此外，理科太太也特別叮囑，在製備消毒水的過程，環境應保持通風，別大量吸入揮發氣體或是讓小孩喝到。

(中時電子報)