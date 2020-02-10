「學姐」黃瀞瑩10日回鍋北市府上班，外界質疑她的職缺是今天才截止，結果竟然就已錄取。對此，北市府副發言人戴于文澄清，市府有開出2個主任研究員的缺，黃的職缺確實是2月4日公告至7日截止，黃瀞瑩對於這樣的傳言也表示感到痛心。

根據北市府祕書處最新人事名單，黃瀞瑩今回鍋北市府副發言人，職缺由機要改為媒體事務組聘用主任研究員，薪水也從5萬多提高6萬1601元。

不過，昨晚卻傳出市府公告徵才的截止日是10日，結果黃瀞瑩就已錄取，引發爭議。

對此，戴于文今早出面澄清指出，黃瀞瑩的職缺是2月4日開缺直到2月7日截止，都是依法依程序公告辦徵才，有4位求職者投履歷，其中1位書面審查不符，黃與另2人排序黃是第一，網路上有很多傳言絕對是假消息，總共有開2個不同職缺，一個是2月4日公布、7日截止，另一個是2月7日公告、10日截止，網路上特定人士應做到善盡查證責任，有2個主任研究員的缺，都有公告。

黃瀞瑩表示，昨晚開始不管是特定粉專或媒體開始用移花接木、抹黑烏賊戰，從還沒回市府就開始有也不意外，某些媒體人或媒體對於沒有查證就轉貼，感到滿痛心的，現在全國上下一心對抗疫情，但卻有人用這樣的政治口水抹黑覺得很可惜，如果有這麼多人把時間用在抹黑，她認為重心應該放在防疫上。

至於薪水比過去還增加，黃瀞瑩說，對她來說是很重的責任，學習的要更多，必須證明她可以在這樣的薪水任職，第一個挑戰就是防疫工作，很多事情和新聞要處理，市長柯文哲只有對她說：「欸，妳回來了喔。」

此外，日前網路瘋傳一張湖北武漢台胞返鄉救援會長徐正文和黃瀞瑩的合照，黃今痛斥，這就是抹黑戰術之一，網友在臉書貼了一張照片，但又寫了照片不能代表什麼，卻引發各界聯想，這就是潑糞抹黑戰術。

黃說，從選舉之後這樣的戰術一直沒有停過，她相信可以查證應該可以善盡查證責任，對某些人在臉書分享這樣的訊息感到痛心。

(中時 )