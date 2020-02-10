網通晶片大廠Marvell（邁威爾）近日宣布推出具有256位元加密功能的雙400GbE MACsec PHY收發器，整合了C類相容精確時間協定（PTP）時間戳記功能，為新一代網路基礎架構帶來進階的效能、安全性與傳輸速度。

該收發器基於硬體型點對點加密功能，支持高達400G乙太網路速度，正部屬於雲端、電信業者和企業網路中，可以滿足市場對改善資料安全性的需求。

當前，5G無線電的嚴格時序要求正在推動更高的時序精度。全新的400GbE PHY裝置採用了Marvell領先業界的56G PAM4 SerDes技術、IEEE 802.1AE 256位元MACsec加密和高精度時間戳記。藉助這些全面、創新的功能，網路裝置製造商可為超大規模的資料中心、邊緣、企業和5G基礎架構應用程式提供具有更高傳輸量、增強的安全性和更高計時精準度的解決方案。

資料中心需要採用新技術來支援組合型的基礎架構以及互聯智慧、邊緣運算領域的新需求。Marvell的雙400G MACsec PHY 88X7121P支援從1GbE到400GbE的所有乙太網路速度，與突破性的Marvell Prestera CX 8500 400GbE交換機結合使用，可以將資料安全地轉移到智慧邊緣，以滿足5G和人工智慧型關鍵應用程式的頻寬和延遲需求。

(工商 )