武漢肺炎疫情尚未解除，政府宣布自2日起將大陸廣東省列為二級流行地區，自廣東返台民眾需居家檢疫14日。台北一間連鎖皮件店的經理，2日從深圳返台，不僅未依規定居家檢疫，還在公司幫員工集體上課，一名女員工將此事通報1922，卻遭公司開除。此事曝光後引起網友公奮，而皮件店未做說明，並已將粉絲專頁關閉。

據《ETtoday》報導，胡姓女員工是花蓮某百貨公司的皮件品牌員工，2月3日她到北上總公司參加員工訓練，發現授課的經理2月2日才從深圳回到台灣，但他不但沒有自主管理，反而隔天就在5坪大的密閉空間幫員工上課，讓25名上課的員工曝露在被感染的風險之中。

胡女指控公司經理不把人命當一回事，還說不准上課的員工戴口罩，「他說不會死」，讓胡女氣得打1992通報。胡女表示，除了自己之外，好像也有其他員工通報此事，但當天自己就接到經理的電話，告知公司已經將她資遣。「我問理由，他說沒有理由，就莫名奇妙，為什麼叫我資遣，也不給我理由。」

消息一出引起網友爆動，紛紛在該品牌粉絲頁留言「當疾管署規定是塑膠？」、「不要出去害人」、「坐等看會不會整間公司都要居家隔離14天」；該品牌在狂刪網友留言後，目前已將粉絲團關閉。

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(中時電子報)