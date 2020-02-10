受到春節基期與錯月因素，加上新型冠狀病毒肺炎疫情影響，大陸國家統計局10日發布最新數據顯示，今年1月全國居民消費價格（CPI）年增上漲5.4％，漲幅比上月擴大0.9個百分點。其中食品價格上漲20.6％，非食品價格上漲1.6％。食品類當中，畜肉類價格上漲76.7％，影響CPI上漲約3.38個百分點，而豬肉價格上漲116％，影響CPI上漲約2.76個百分點。

另外城市上漲5.1％，農村上漲6.3％；消費品價格上漲7.7％，服務價格上漲1.5％。

據第一財經報導，從單月變化漲幅來看，1月CPI月增上漲1.4％。其中城市上漲1.4％，農村上漲1.4％；食品價格上漲4.4％，非食品價格上漲0.6％；消費品價格上漲1.6％；服務價格上漲1.0％

大陸國家統計局城市司高級統計師董莉娟解讀，從單月變化來看，CPI由上月持平轉為上漲1.4％，主要是受春節及新型冠狀病毒感染的肺炎疫情因素影響。

而單看到疫情核心的湖北省，1月CPI單月上漲1.5％，年增5.5％，漲幅與全大陸平均大體相當，則反映當地市場保供穩價工作發揮一定效果。

(旺報 )