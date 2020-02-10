群光(2385)本周將舉行法說會，此次武漢肺炎疫情爆發以來，群光股價表現相對抗跌。法人認為其高達7.5%的殖息率，是股價具防禦力的主因。此外，群光今年的獲利貢獻也將受惠高ASP的產品挹注，例如電競鍵盤以及電池等產品。

遊戲電競的LED背光鍵盤普及率增加，群光該類型產品出貨也隨市場需求拉高，進一步提升ASP。而在電源產品，則是受惠於電競NB和Type-C不斷增加的貢獻，而在非PC產品（例如雲端，智慧型裝置和遊戲機）其ASP可能還會超過NB，成為另一個電源業務的驅動力。

群光AIoT（人工智慧及物聯網）項目的智慧家庭相關產品，因應客戶要求，陸續遷移到泰國生產，去年第四季在泰國租用的廠房開始量產，群光也規畫了8~10億元的資本支出，預計今年4Q在泰國自建廠房，未來目標有關智慧家庭的相關產品都將在泰國生產，泰國在人工成本上具有優勢。

群光去年全年營收為925.52億元，年增6.06%。去年第四季營收為246.3億元，季減5.6%。前三季EPS已達6.65元，打破2011年締造的EPS 6.62元歷史最高紀錄。法人估去年全年上看8元。群光前三季的營收、營業毛利、營業利益、稅後淨利與每股淨利，共創5大歷史新高記錄。前三季營收為679.14億元，年增6.4%。營業毛利為117.19億元，年增32.0%。營業利益為46.21億元，年增53.7%。稅後淨利則為45.87億元，年成長69.7%。

(時報資訊)