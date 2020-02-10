1.台積電(2330)：上週五外資轉賣超，加上ADR收跌3.14%，今早股價一度跌至321元。

2.華邦電(2344)：去年Q4轉虧，7日遭投信倒貨賣超13736張、三大法人合計賣超15743張，今早股價一度跌至15.9元、跌幅逾6%。

3.京元電(2449)：5日線有撐，今早股價開低後挺進高檔小漲，表現超越大盤。

4.高興昌(2008)：買盤點火，早盤爆量逆漲近2.5%。

5.裕隆(2201)：鴻海將出資79.44億元策略合作發展汽車相關業務，激勵早盤爆量逆漲近4%，躍過季線。

6.統一(1216)：5日線上揚，早盤股價逆勢續彈，抗跌氣勢不弱。

7.鴻海(2317)：新冠肺炎恐衝擊兩大廠區，股價一度探至78.9元，摔出5日線。

8.東捷資訊(6697)：1月營收年增逾4成，攜研華推工業APP、預計H1上架，今早放量漲停鎖死。

9.華擎(3515)：強化IPC業務，營運添柴火，上周漲17%、衝上歷史新高價，外資連四買超，早盤續漲近2%。

10.華航(2610)：停飛大陸，但貨運部分可望逆勢受惠，惟2月營收仍恐不妙，股價續跌逾1.5%。

11.宜鼎(5289)：出貨回溫，1月營收月增33%，攀近三個月高點，晨盤強漲逾2.5%。

12.聯發科(2454)：2020年營運看正向，去年毛利率創四年新高，不畏外資調降目標價，早盤翻紅上揚。

13.宅配通(2642)：疫情使物流逆揚，甩外資上一交易日轉賣超，股價上漲逾2%。

14.中櫃(2613)：BDI上周跌近14.8%，為連續第九周下跌，外資連4日賣超，晨盤續跌逾2%，摔至波段新低點。

15.技嘉(2376)：1月營收月增31.57%、年增16.65%，早盤帶量上攻近2%。

16.訊連(5203)：1月營收1.34億元，年增27.42%，早盤漲逾5%。

17.高力(8996)：1月營收年減33.21%，三大法人連4日賣超，早盤跌落平盤。

18.網家(8044)：防疫商品買氣夯、宅經濟發威，帶動早盤漲逾5.5%，收復10日線。

19.中興電(1513)：三大法人7日轉賣超768張，早盤不敵大盤，跌逾1%。

20.華新(1605)：1月營收年減4成；三大法人1日轉賣超674張，早盤於平盤下震盪。

21.華新科(2492)：1月營收月減6.3％、年減38.9％，為2018年2月以來新低紀錄，股價跌4.04%。

22.大立光(3008)：花旗降目標價到5,500元，摩根士丹利降至5,300元，目標價最高和最低的大和資本及高盛證券，則分別重申6,000元及3,190元，股價跌3.36%。

23.群創(3481)：面板供不應求，傳特斯拉追單，股價漲2.3%。

24.友達(2409)：將以每股57元溢價21.1％公開收購凌華，面板供不應求，股價漲1.81%。

25.欣興(3037)：大陸疫情擴散，復工路迢迢，股價跌3.86%。

26.健策(3653)：主要廠區在台+訂單旺，1月營收創新高，今年營運再拚高，將在台獵地擴產，股價漲2.11%。

27.國光生(4142)：1月營收3.57億元，再創新高，上周五獲外資買超1430張，晨盤一度放量勁揚4%，登5年高價。

28.旭富(4119)：1月營收為3.03億元，年增45.62%，加上抗疫題材發燒，早盤一度攻頂，成交量能放大至逾4000張。

29.新纖(1409)：膠片提供防護罩產品使用，成泛防疫概念股，早盤勁彈4%，收復五日線。

30.和桐(1714)：屬清潔用品上游原料廠，晨盤獲買盤進駐，股價急拉大漲5%，位居相對高檔。

31.盛弘(8403)：轉投資敏成24小時不停機生產醫療用口罩濾材，訂單已排程到5月，晨盤吸引買盤追捧，股價放量衝高近5%，站上逾1年高價。

32.智邦(2345)：訂單滿載，竹南廠五條產線產能都已全滿，加上技術面偏多，早盤逆勢勁揚2%，站穩各均線上方。

33.仲琦(2419)：獲外資連三日買超相挺，早盤強彈3%，站穩各短均線上方。

34.環瑞醫(4198)：股價位處低檔，吸引買盤進駐，股價連拉兩根漲停，收復半年線。

(時報資訊)