受到大盤下挫以及大陸廠開工率不如預期的影響，自行車類股如巨大（9921）、美利達（9914）、桂盟（5306）、愛地雅（8933）日馳（1526）、利奇（1517）等股價一片慘綠；其中，巨大盤中股價下挫近2.7％、桂盟跌幅近2％。

自行車族群大陸廠均原定今（10）日開工，但受到新型肺炎疫情衝擊，中國各省及各級城市紛紛實施「封閉式小區管理」的封城措施，包括浙江、江蘇、廣東等各省市都已相繼封城下，以防疫情擴散。目前也已衝擊到自行車業者的開工，即使今日如期開工，也因外地職工重回工作岡位須居家隔離14天，開工產能恐將不如預期。

其中，巨大集團表示，大陸昆山廠與天津廠早已申請開工手續，但因為各省市政府審批速度不一、至今尚未通過開工，因此今日確定無法如期開工！至於大陸廠何時能開工、或是員工到職情況，目前也都還無法掌控；愛地雅則表示，大陸東莞廠已於今日如期開工，但員工到職情況還在統計中。

自行車業者指出，即使大陸廠今日如期開工，但多數員工來自中國各省市，開工率恐怕也是不如預期，業者憂心因為開工產能低落，也已做好2月出貨量與營收表現、將不如預期的心理準備。

(工商 )