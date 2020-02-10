武漢新冠狀病毒肺炎疫情的爆發，導致全世界口罩面臨大缺貨，台灣也出現口罩嚴重短缺的情形。對此，就有人好奇，為何口罩會賣到斷貨？大陸復旦大學經濟學博士教授梁捷就用經濟學的理論，分析了口罩斷貨現象反映出的三個問題。

梁捷在大陸訪談節目《像經濟學家一樣思考》中表示，新冠狀病毒的爆發，直接影響了口罩的供需平衡，這反映出三個問題：

第一、人性問題。長久以來，經濟學中有一個概念，那就是「理性人假設」，這假設是指作為經濟決策的主體都是充滿理智的，精於判斷和計算，其行為是理性的。在此次疫情中，梁捷的確發現了很多超過「理性」、甚至有些「通過捐贈來避稅」，利用災難賺錢的人；但也看到無數「不理性」的、不在乎經濟損失、甘願冒生命危險的人。這不得不讓經濟學家思考，「怎樣的制度和環境，更有助於發揮人性善的一面呢？」。

第二、市場調控問題。疫情全面爆發以後，口罩供需失衡，就連目前的巴西和緬甸都已經買不到口罩了。通常情況下，經濟學家最喜歡的解決方式是價格機制，也就是出價最高的人，就是最需要口罩的人。但是梁捷指出，「這樣做真的合理嗎？到底怎樣的防範措施才是真正合理的呢？」。

第三、歧視問題。近年來，經濟學家也在利用各種實驗方法研究歧視問題，而此次疫情除了要解決醫療問題、經濟損失之外，社會也應該對因為歧視導致的社會撕裂，這一隱形成本做到足夠的重視。

(中時電子報)