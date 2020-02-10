無人機在夜空中排出財神爺圖案。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

2020台灣燈會主展區已盛大開幕，第一個周末人潮即突破90萬達到93萬2705人次！台中市政府觀旅局9日晚上7時10分安排無人機展演，更加碼8時10分演出，500台無人機同時在夜空中變化為流星雨、台灣燈會在台中等各種精彩圖案，滿滿人潮紛紛拍下感動一刻。

觀旅局指出，台灣燈會打破國內無人機展演架數紀錄，透過2D平面圖型構築3D圖案的變化，讓成像更顯立體，昨晚在夜空中整齊劃一變化各種圖案，從流星雨、台灣燈會在台中、金錢鼠新年送元寶、燈籠、新春快樂、財神爺送紅包到后里薩克斯風，不僅充滿視覺效果，更震撼全場觀眾的心！

「台灣燈會真的處處充滿驚喜！」張姓婦人說，熟悉的台中元素在夜空中綻放光芒，視覺效果相當驚人，不論是台中字樣、后里薩克斯風，都讓他印象深刻，希望以後有機會還可以來參加；「真的好厲害！」還有學生說，他以為是看板的LED燈，結果是無人機表演，讓人震撼。

觀光旅遊局表示，閉幕日2月23日當天將有全台規模最大的800台無人機展演，原訂的開幕表演則移至2月15日；2月9日至22日每天則安排一場500台無人機展演；2月14日西洋情人節當日將打造限定專屬甜蜜戀人主題的展演，推薦民眾遊台中，日賞美景饗美食，夜賞花燈宿好旅。

觀旅局強調，因無人機的展演受天候影響甚大，為考量展演的完整性與飛行安全，如遇下雨或4級以上陣風則延後或取消展演，屆時相關資訊會立即在現場廣播及APP推播給民眾第一手消息，無人機詳細展演時間及訊息可上至「2020台灣燈會」網站（https：／／2020taiwanlantern.tw／ ）查詢。

(中時 )