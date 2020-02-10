桃園市警局長陳國進肯定辦案小組。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市警局長陳國進肯定辦案小組。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

起出改造手槍3把、安非他命27.75公克、子彈113顆，以及眾多槍彈半成品和工具。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

起出改造手槍3把、安非他命27.75公克、子彈113顆，以及眾多槍彈半成品和工具。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

園市警局長陳國進肯定辦案小組，八德分局警友辦事處副主任劉元順、鄭文聰也加碼頒發獎勵金。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

中壢區袁姓男子擁槍自重，八德警方接獲線報，掌握袁男作息，8日下午荷槍實彈在他中壢住家攻堅，趁他出門順利逮補，並查獲平鎮地下兵工廠，一共起出改造手槍3把、安非他命27.75公克、子彈113顆，以及眾多槍彈半成品和工具，訊後依槍砲和毒品罪嫌送辦。

過去就曾因槍砲案被逮的中壢區41歲袁姓男子，出獄後又重操舊業、擁槍自重，憑著一雙巧手，在平鎮經營地下兵工廠改槍，八德警分局日前接獲線報，組成專案小組監控、掌握袁男生活作息，知悉他都睡到中午才出門覓食，報請桃園地檢署檢察官指揮，並向桃園地方法院聲請核發搜索票。

見時機成熟，會同中壢和平鎮警方，8日荷槍實彈執行攻堅，順利在中壢區金鋒四街的租屋處，趁袁男出門時當場以優勢警力逮捕，查獲槍枝及毒品。

警方另循線到平鎮區透天厝2樓房間內，破獲袁男的兵工廠，一共起出改造手槍3把、安非他命27.75公克、毒品吸食器3組、子彈113顆、手槍半成品1枝、子彈半成品1批、鑽孔機1具、砂輪機2台、撞針、底火、火藥等改造槍械工具及零件，除依槍砲和毒品罪嫌送辦，並將持續向上溯源追查。

桃園市警局長陳國進肯定員警執勤認真辛勞，績效良好，在刑大大隊長邱紹洲、八德警分局長陳錦坤陪同下，頒發獎勵金及破案茶鼓勵有功員警，八德分局警友辦事處也由副主任劉元順、鄭文聰也到場觀禮，並加碼頒發獎勵金，期望再接再勵，持續為淨化治安努力。

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(中時 )