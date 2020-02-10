路透：富士康鄭州廠已獲復工許可 深圳廠仍在協調中 10:322020/02/10 工商 黃欣 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 路透社報導，鴻海已接獲大陸政府批准，同意在鄭州的工廠復工。(美聯社資料照) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 路透引述一位消息人士透露，富士康鄭州廠已接獲政府復工許可，至於深圳廠復工進程則仍在協調中。 深圳市相關部門9日發佈通報稱，已聯合各部門組成現場核查小組，正對富士康集團深圳龍華場的復工復產進行核查，目前核查工作正在有序進行中，網傳「富士康恢復生產的計畫被政府叫停」為不實資訊。富士康鄭州和深圳龍華廠為蘋果iPhone的主要生產基地，其復工時間亦攸關蘋果供應鏈。 (工商 ) #復工 #富士康 #鄭州 #核查 #許可 也許您會感興趣 推薦閱讀 2月10日復工？各地台商停看聽 04:092020/02/07 焦點新聞 蔡慧玲律師指主管機關應考慮遠航近千航空專業人員 08:352020/02/07 財經 浙復工新規 專家籲台企靈活應對 04:092020/02/09 焦點新聞 憂病毒擴散 富士康10日開工受阻 04:092020/02/09 全球財經 陸10日全面復工難 多城祭勸返令 04:102020/02/10 焦點新聞 除湖北外 各省逐步復工中… 04:102020/02/10 財經要聞 國巨樂 蘇州、東莞廠今復工 04:102020/02/10 財經要聞 10日復工難達陣 多市祭勸返令 04:102020/02/10 生活新聞 《熱門族群》國巨及華新科復工，調度大陸外廠區拉升產能 09:092020/02/10 財經 復工進度不一 興勤、金山電再延後 10:212020/02/10 財經 財經熱門新聞 台灣半導體西進好風光？ 曹興誠悔不當初 - 財經 曾是老謝恩人 這公司股價剩個位數 - 財經 新晶片砍價洩密…台積電7奈米老大換人 - 財經 鴻海復工遭喊卡？深圳當局：符合8條件即可開工 - 財經 台股下殺有人超爽…3達人曝遭錯殺股 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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