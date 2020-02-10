路透引述一位消息人士透露，富士康鄭州廠已接獲政府復工許可，至於深圳廠復工進程則仍在協調中。

深圳市相關部門9日發佈通報稱，已聯合各部門組成現場核查小組，正對富士康集團深圳龍華場的復工復產進行核查，目前核查工作正在有序進行中，網傳「富士康恢復生產的計畫被政府叫停」為不實資訊。富士康鄭州和深圳龍華廠為蘋果iPhone的主要生產基地，其復工時間亦攸關蘋果供應鏈。

(工商 )