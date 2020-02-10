立法院國民黨團10日召開記者會呼籲，政府能夠比照92年SARS制定紓困獎勵暫行條例，讓政府投入在防疫工作上的各項資源，有明確的法源依據。

國民黨團認為，新冠肺炎來勢洶洶，目前為止，台灣已累積18個確診病例，面對該疫情的發展，全球尚未有解決良方，台灣人民有過去SARS疫情的經歷，不待政府呼籲避免室內群聚前，早已自主減少諸多戶外旅遊活動，致使相關產業營運受到直接波及。

國民黨團表示，有鑑於現今中國大陸已是全球第二大經濟體，又與台灣經貿關係密切，本次疫情一定會比過往SARS帶給台灣更嚴峻的經濟影響，除了直接衝擊生產、消費，也會影響投資及民眾信心。

國民黨團說，鄰近的日本已經預測2020年的名義GDP，恐因武漢肺炎而減少約0.45%，相當於降低2.475兆日元，主計總處將在12日即本周三開會，原經濟成長預測2.72％勢必將往下修，因應武漢肺炎對於國內經濟與產業的衝擊，政府應該提早未雨綢繆，應提出紓困法案，讓國人看到具體的承諾，以安定產業民心。

國民黨團分析，目前長榮、立榮及星宇航空等業者，因為疫情衝擊，已大減航班，旅館業的業績只剩三分之一，運輸、遊覽車、餐飲、電子零售、服務等內需產業更面臨訂單急凍的窘境，甚已到了員工須放無薪假的地步，部分農產品也因中國大陸封城，無法出口而受有重大損害，我們不難預期，未來台灣電子產業隨著疫情發展，可能會面臨停工的困境。

進一步言，若疫情持續影響至今年5月份，國民黨團憂心，包含出、入境及國旅市場，觀光產業的整體損失，恐將上看2000億元，如此易見的情勢發展，使得諸多企業與產業憂心忡忡，紛紛呼籲政府應拿出具體的紓困措施，以減少疫情對台灣經濟的傷害。

因此國民黨團呼籲，政府能夠比照92年SARS制定紓困獎勵暫行條例，讓政府投入在防疫工作上的各項資源，有明確的法源依據，得以依法行政，並透過立法院的事前明確授權與事後監督機制，敦促政府及早規劃紓困暨防止經濟衰退等具體措施，確保各類補助及資源能公平、透明地用到所有防疫人員及需要幫助的產業身上，至於因疫情而須檢疫、隔離或需請假照顧小孩的各行業工作者，該條例亦有完善的配套措施，足以降低影響。

國民黨團版本的紓困補助暫行條例草案，六大重點如下：

第一，在防疫人員的照顧及獎勵上，政府應準用災害防救法第四十七條予以給付或補償，並給予受撫養親屬生活津貼以及子女教育補助，讓身處極高感染風險的防疫人員無後顧之憂，得以全心投入防治疫情工作。

第二，受疫情影響致營運困難的產業，該條例課予政府主動提供紓困措施的義務。政府針對受疫情影響而發生營運困難產業、醫療（事（機構，應予以紓困、補貼稅費及展延貸款，並得對於該等產業員工提供必要之協助。

第三，明訂防疫照顧假的要件及法律效果，使受疫情影響而有照顧小孩需求的公務員及勞工，均能安心請假；另外，因請假而影響生計的勞工或衝擊營運的雇主，課予政府應給予適當扶助與補貼等義務。

第四，民眾因防疫必要須接受檢疫或隔離者，本法明定應給予公假及請領防疫津貼等權利，以降低民眾隱埋病情的風險，俾有助於防治疫情。

第五，編列500億元的特別預算，讓行政機關有具體法源，得以彈性調度運用，以支應紓困所需經費。

第六，對於成功研發病毒疫苗並有效運用在臺灣臨床的團隊，政府應核撥專案獎勵金至少1億元，以表揚研發者維護國人生命的鉅大貢獻。

國民黨團強調，朝野應共同支持紓困條例的立法，讓政府依據紓困暫行條例的授權，具體編列相關預算，並「於法有據」地靈活運用諸如：稅金減免、優惠貸款、利息補貼、補助及獎勵等政策工具，協助受衝擊的業者及人民度過難關。

(工商 )