新冠肺炎疫情延燒，蔡英文總統10日赴桃園參加7國際智慧城市頂尖論壇開幕，提及目前台灣防疫問題，對於目前仍滯留武漢的一名血友病童，她指出，這個案是內部討論焦點，政府用盡所有辦法讓病患及時取得用藥，中間過程很多台商朋友幫忙也要表達感謝，對於後續包機事情，持續與對岸溝通，原則、初心不變，弱勢優先及檢疫最重要，整體防疫工作要周全，民眾才有保障，希望很快與對岸達成共識。

因為疫情影響所造成的衛生紙之亂，蔡英文總統也強調，衛生紙原料與口罩原料不同，衛生紙原料紙漿供給沒問題，不會有短缺現象，民眾不用恐慌衛生紙問題，疫情緊張期間，最不需要不正確的消息傳播，希望民眾不要輕易相信未經證實資訊。

另外，疫情對於觀光產業造成嚴重衝擊，她也強調，在今年初國安高層會議已做成決議，受疫情衝擊觀光產業及其他產業，需有效措施紓困，也希望藉此讓各產業轉型與升級，行政院與交通部將很快提出具體方案。

(中時 )