宜蘭頭城鎮享有「開蘭第一城」的美名，近年也發展出如衝浪、飛行傘、登山等戶外活動。出生於頭城的彭仁鴻參與108年教育部青年署青年壯遊點DNA計畫，組成「金魚厝邊」團隊，串連在地達人及衝浪專業社群，發展出屬於頭城的壯遊體驗活動經營與特色。

彭仁鴻求學時期常年在外地，對家鄉十分陌生，當兵時期因緣際會再次回到家鄉，擔任替代役協助調查宜蘭文創產業，才開啟了認識家鄉的歷程。走訪街區的過程中，彭仁鴻發現頭城許多在地文化與技藝，由於年輕人口外移，正面臨失傳的危機，因此萌生復興家鄉的念頭。

透過書法、中藥、手繪插畫與手作麵包，「金魚厝邊」團隊將在地職人集結起來，青銀共創辦理「頭城山海游-壯遊行」活動，帶領青年從頭城老街看蘭陽平原發展脈絡，認識頭城海岸地質與龜山島的故事，體驗外澳沙灘、在地文化手作，走踏頭城山海之間，體驗小鎮親海魅力，並提供老藝術家、技藝者們一個說故事的平台，讓記憶與技藝傳承。

除此之外，由團隊舉辦的「頭城老街文化藝術季」108年已邁入第五屆，每一年都吸引不少人潮，期盼藉由藝術季，將頭城打造為國際藝術村。除了以新視角呈現老頭城，同時也創造年輕人返鄉的契機。而「金魚厝邊」也持續舉辦交流論壇，提供返鄉輔導，協助青年持續在返鄉的道路上前進。

為鼓勵青年開拓地方文化與產業資源，投入地方發展與返鄉服務，教育部青年署辦理109年青年壯遊點DNA簡章，徵件自即日起至3月31日止。若想要了解更多詳細，可上青年署官網（http：／／www.yda.gov.tw）及「壯遊體驗學習網」（http：／／youthtravel.tw）查詢。

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