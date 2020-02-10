台積電ADR上周五大跌逾3%，台積電(2330)今股價開低6.5元、跌幅近2%至321.5元回探季線，但逢低買盤進場，盤中股價僅小跌2元，跌幅僅約0.6%。台積電即將公布元月營收，本季將淡季不淡。

受新冠肺炎影響，目前大陸工廠無法全面復工，上周五美股科技股大跌。台積電ADR上周五收56.2美元，下跌1.82美元、跌幅3.14%，折合新台幣每股約338.6元。台積電上周五於台股收低為328元，外資單日賣超4717張，但台積電上周開低走高，單周漲8元至328元，上周全周，外資小幅賣超台積電4984張，賣壓反而較過年前明顯趨緩。目前外資對台積電持股比率達77.92%。

武漢肺炎疫情延燒，台積電上海與南京廠均配合中國政府防疫法規，目前持續運作生產，台積電第1季營運目標也沒有調整計畫，但將持續密切關注疫情發展。

台積電預期，受惠5G手機需求強勁，第1季營收估在102億至103億美元，比上季高峰季減不到2%，今年業績展現成長力道，預計全年業績將優於產業平均成長的17%。

(時報資訊)