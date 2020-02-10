光學鏡頭廠-玉晶光(3406)位於廈門的廠區、光學元件廠-亞光(3019)深圳廠區及數位相機廠-佳能(2374)東莞廠區今天正式復工，儘管地方政府對廠區及返廠員工管制嚴格，導致復工率較低，但因目前為淡季，且料源亦無問題，玉晶光重申，原預估「今年首季表現優於去年同期」的看法沒有改變。

受到新型冠狀病毒疫情延後復工的大陸地區自今天開始陸續復工，玉晶光亦在符合地方政府要求下於今天凌晨順利開工，亞光的深圳廠區及佳能東莞寮步廠也在今天正式復工，儘管整體廠商復工率偏低，但廠商多表示，能復工就是好事。

玉晶光表示，雖然復工率較低，但因目前為淡季，且料源亦無問題，原預估「今年首季表現優於去年同期」的看法沒有改變。

看好中高階智慧型手機鏡頭需求強勁，玉晶光與大立光(3008)均積極進行擴產，玉晶光於去年辦理現金增資35.5億元，用於廈門承租廠房及擴產，預計今年首季完成新廠擴建，玉晶光表示，內部還是朝儘量滿足客戶訂單需求方向去因應。

受到1月逢農曆年過年，工作天數僅18天影響，亞光1月合併營收10.08億元，月減23%，年減32.5%，為近4年來單月低點。

亞光表示，大陸廠內部已做好萬全準備，包括廠區內管理及返廠員工將進行必要隔離措施等，原物料供應亦已調查因應，公司將持續密切注意當地疫情，並產能調整至緬甸等其他生產基地協助生產，通知客戶調整出貨時間和地點。

佳能東莞寮步廠今天復工，佳能表示，工廠已做好廠務人員回廠的全面防疫工作，以確保作業順利及人員平安。

(時報資訊)