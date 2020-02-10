武漢肺炎疫情再推升比特幣價格，早盤站上10137美元，再破萬元大關。比特幣重回萬元慶祝行情，比特幣相關的主機板、繪圖卡個股如撼訊(6150)、青雲(5386)等早盤均站上漲停價，而映泰(2399)、麗臺(2465)、承啟(2425)等也都跟進走高。

比特幣突破9800美元心理關卡後，指數一路走高，自去年10月26日以來，比特幣在歷經3個半月後，再次突破一萬美元的心理關卡。比特幣從今年2月4日的9114美元，拉高到今盤中的10137，短短一周上漲了逾1000美元，漲幅達11%。比特幣近期的上漲動能帶動價格在9日重返萬元關卡之上，為去年10月來首見。比特幣9日上漲2.6%至1079美元，今天再登高至10137美元，今年來漲幅約40%。

若從基本面來看，撼訊去年全年營收為30.24億元，年減4成；青雲去年營收為18.57億元，年減51.8%，但去年12月和今年元月青雲營收的年增都有2位數，去年12月營收1.26億元，年增39%；今年元月營收1.47億元，年增18%。

(時報資訊)