上洋產業(6728)受春節假期影響，1月合併營收為新台幣8,247萬元，年減19.47%，上洋說，為搶佔市場商機，2月起三菱重工空調早販活動提前起跑，即日起三菱重工家用、商用、VRF等指定機種，送精緻時尚家電，希望藉由這波促銷，為今年開出營運紅盤。

上洋執行長吳國華表示：公司自2016年代理三菱重工空調以來，將40年商用洗衣市場的專業經驗與服務精神導入家用空調市場經營備受肯定，爾後陸續引進商用及VRF等空調系列，自行培養售後服務技術團隊，縝密布局全台經銷網絡，經銷夥伴至今已成長超過15倍。

上洋指出，近期受武漢肺炎疫情衝擊，各行各業陸續受創，然空調屬剛性需求，相較零售業或民生消費品，市場需求較穩定。其中，家用空調設備需求多數在年前已進入採購及洽談流程；商用空調與VRF為長期洽談專案，受到特定時期突發事件影響更小。上洋2020新南向發展為長期策略布局，不受疫情影響，持續穩紮穩打的朝目標前進。

(時報資訊)