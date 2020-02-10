新冠肺炎疫情升溫，口罩之亂尚未平息，網路又謠傳衛生紙、尿布缺貨假訊息，導致民眾搶購！台北市議員游淑慧則提及，新加坡衛生紙、奶粉、泡麵等被搬空，全是因爲恐慌。她認為，病毒很可怕，但有一種更可怕，那就是「我覺得害怕」！

新冠肺炎疫情延燒，台灣近期出現「口罩之亂」，對此，自2月6日起實施實名制購買口罩，民眾可使用健保卡在全國6000多家健保特約藥局購買。未料，口罩之亂未平息，日前又傳出原料都拿去做口罩了，所以衛生紙、衛生棉等紙類製片原料減少，恐會漲價。對此，經濟部7日澄清，衛生紙和口罩原料根本不一樣，民眾不需要搶購衛生紙。總統蔡英文也表示，口罩主要原料不是不織布，而是短纖紙漿，盼止住這場莫名的搶購潮！

游淑慧稍早則在臉書貼出兩張照片，照片中可看出賣場架上物品全被掃空！游淑慧表示，她早上看到朋友的臉書，原來新加坡搶得更兇，米、衛生紙、奶粉、泡麵類全部被搬空，都是因爲恐慌。

游淑慧認為，病毒很可怕，但有一種更可怕，那就是「我覺得害怕」！她說這波疫情若在不有效控制，恐怕對亞洲的影響會不斷攀升！

(中時電子報)