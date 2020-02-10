席亞拉風暴席捲西歐，數百航班被迫取消，不過英國航空從紐約飛倫敦的航班卻藉風勢之便，創下該航程最快紀錄。

西歐正遭受「席亞拉」（Ciara）風暴肆虐，9日數百航班因風雨過大取消，不過英國航空一架紐約飛倫敦的航班卻因禍得福，藉狂風之勢，航程大幅縮短2小時，創下紀錄。

席亞拉（Ciara）風暴席捲英國。

席亞拉（Ciara）風暴席捲英國。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、法新社報導，風暴席亞拉侵襲西歐，狂風暴雨讓英國超過3萬戶家庭停電，西北歐各國的航空、陸上交通大打結。

全歐數百航班也因此取消，歐洲最繁忙的2大機場－德國法蘭克福機場、荷蘭史基浦機場分別停飛上百航班。法蘭克福機場發言人透露，至少135航班取消；史基浦機場表示，120個航班受到影響。

儘管陸空交通停擺，導致旅客行程受阻，部分旅客卻因禍得福。周日英國航空（British Airways）一架美國紐約飛往英國倫敦的波音747班機更因此打破紀錄，藉暴風之勢，航程大幅縮短2小時，創下紐約飛倫敦航線最快紀錄。

根據航班追蹤網站FlightRadar24.com的數據，紐約飛倫敦平均飛行時間為6小時13分鐘，不過這架英航客機僅花費4小時56分鐘就抵達目的地。另外2架由維珍航空公司（Virgin Atlantic）執飛的同航線客機，也只比英航多花上幾分鐘時間就抵達倫敦。

CNN評論說，這3架客機藉「席亞拉」狂風之便，輕鬆擊敗2018年挪威航空（Norwegian Airlines）以5小時13分鐘創下的紀錄。

(中時電子報)