國票投顧投研部指出，新型肺炎疫情擴大，中國大陸多個城市陸續封城，原定今（10）日全面復工，但因疫情擴散，不少城市宣布延後開工，增加復工的不確定性，而3月將召開的中國人大與政協兩會是否因此延期，也備受關注。疫情打斷中國的供應與物流，投資人擔憂產業恐因此出現斷鏈風險，原本淡季不淡的科技業或將因此而轉為淡季。

國票投顧指出，就通路端訪查得知，目前多數台廠在中國的廠區仍維持運作，產業斷鏈風險有限，不過，受到封城等諸多禁令，物流配送以至於組裝的順暢度則大為降低，加上民眾因防疫而減少出入公共場所，也降低購買手機的慾望，在需求端降低的情況下，第1季基本面將有修正的空間。

若以較長遠的角度來看，以過去 SARS、MERS等大規模傳染病經驗來看，病毒多在天冷時肆虐，氣溫回暖後便消失無蹤，此外，在前述疫情發生之際，各方也陸續累積標準作業流程（SOP）等經驗，由此推測，本次新型肺炎走過疫情高峰後，將可逐漸獲得控制。

國票投顧翁析，美中貿易協議簽訂，爭端暫時消彌，且資金面持續寬鬆，各國官方仍有寬鬆舉措，尤其是中國3月將召開兩會，但近期肺炎疫情擴散重擊基本面，預期官方應有更多措施出台，且台灣在資金回台專法加持下，資金仍有匯入意願，匯價也較鄰國強勢，資金充裕將維持股市下檔支撐。

就歷史經驗來看，2003年SARS期間，台股處於資金外逃局面，M1B 資金活水降低、匯率也處與相對弱勢，但目前M1B水位持續升高，匯價仍未偏弱，預期疫情對台股影響將不會如SARS的強烈。

肺炎疫情擴散，令年後台股劇烈修正至半年線，所幸半年線發揮作用，指數收長下影線後隨美股腳步反彈，2月4日多方缺口有守，化解破底危機。不過，1月30日高達2,700億元以上的套牢量在上，加以上方多條下彎的中期均線與季線橫亙，由於疫情恐在2月邁入高峰，增添不確定性，短期向上突破仍有相當難度，故預計盤勢將先進入一段劇烈震盪整理後，方有重拾資金行情的機會。

隨著中國疫情狀況日益嚴峻，封城數量逐漸增加，市場開始擔憂中國本周復工狀況，深怕將出現日期推延或是開工情形不如預期等情事發生，此外，郵輪鑽石公主號出現武漢肺炎染病患者，確診人數急速增加，且行程曾造訪多地，市場恐慌情緒再起，多重利空夾擊。

國票投顧認為，考量台考目前位階已低，再跌幅度有限，短期拉回止穩訊號開始浮現，加上台幣強勢升值，盤勢將有一定支撐，惟本周將進入市場推測之疫情高峰，需審慎留意情勢變化。

(工商 )