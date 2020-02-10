新型肺炎疫情升溫重創觀光旅遊業，除觀光飯店住房與餐飲業績大幅滑落，也嚴重衝擊旅行社，等不及政府紓困，市場傳出已有鴻毅旅行社在內部告知員工將減薪、放無薪假自救，預料疫情若仍無法控制，勢將引發同業骨牌跟進效應，並引爆中小型旅行社倒閉潮。

多家大型旅行社負責人私下表示，面對疫情最大挑戰是「公司現金能撐到何時」，體質好的大型旅行社尚能「以撐待變」，中小型旅行社沒生意做、收入銳減，撐不過「只能收攤」。業者並表示，政府紓困除撥款救急，減免賦稅才能協助大家度過難關。

新型肺炎疫情風聲鶴唳，不只讓兩岸觀光旅遊停擺，消費者因怕染疫，不想出門旅遊消費，各線旅遊亦跟著衰退。業者急推各項優惠活動促銷，效果有限。業者預估，「苦日子」恐怕得到6月後才會改善。

因「開源」不易，旅行業社業者只能「節流」。業者所採應變方案包括：第一階段是要求員工將去年未休完積假消化完，並全面停止廣告行銷與停止差旅，第二階段則是檢討排班、高階主管減薪、員工放無薪假，最後則是裁員。

「連航空公司都扛不住，何況是旅行社」，有旅行社舉國泰航空國將自3月起至6月底實施「特別假期計劃」(Special Unpaid Leave)」指出，旅行社是微利行業，疫情何時結束，誰也不知道，所以減薪、放無薪假甚至裁員，是遲早的事。再不行，就只能「打包」結束營業了。

(工商 )