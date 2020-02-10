新型冠狀病毒肺炎疫情持續，投資者對全球經濟前景憂慮升溫，美股上週五結束連續四日升勢。港股10日早盤低開逾300點，之後震盪整理，跌幅略有收窄。

恒指10日早盤開低312點，報27,092點；國企指數開低138點，報10,566點。截至上午10點22分，恒指報27,258.91點，下跌145.36點，跌幅0.53％。在重要個股方面，騰訊開低下跌1.7％，報395.6港元，阿里巴巴及美團均開低2％，之後隨大盤走勢，跌幅皆有所收窄。

(工商 )