第92屆奧斯卡金像獎頒獎典禮於台灣時間10日上午9點在加州洛杉磯好萊塢杜比劇院登場。今年最佳女配角不意外地由蘿拉鄧恩（Laura Dern）奪下，擊敗史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson）、瑪格羅比（Margot Robbie）、佛蘿倫絲普伊（Florence Pugh）與凱西貝茲（Kathy Bates）。這是她三度提名後的第一座奧斯卡，2月10日生日的她在台上除了感謝導演、幕後人員，更不忘同為演員的爸媽：「我要謝謝我生命中的英雄，我的爸媽，謝謝你們，這是我最好的生日禮物。」

蘿拉鄧恩無論是扮演無家可歸的癮君子、遊走於精神衰弱的邊緣人或是性感傻大姐，她都毫不留情地吸取觀眾的同情心，這次在《婚姻故事》扮演離婚律師角色，蘿拉說：「我認為這是我第一個飾演，並非內心充滿不安的角色。無論付出什麼代價，她都能贏得勝利。她絕對掌控一切，永遠不會失去冷靜。」她說：「我愛我所做的事，我愛上這些極其複雜的角色。」認為角色能夠反映當代女性聲音，「她們通常是努力尋找自己的聲音的女性，身處於不同的位置和時刻，不覺得這個世界給了她們發表意見的空間。我認為那是女性的困境。」

(中時 )