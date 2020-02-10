最近全球正飽受大陸武漢肺炎疫情威脅，很多民眾只要進到密閉空間，都會配戴口罩，防止病毒入侵呼吸道系統造成感染。中醫師蔡仁妤，除了在臉書提醒鼻子、氣管容易過敏或發炎的民眾，要注意呼吸系統的保護之外，同時傳授「4招」提升自我防護力的方法，教導民眾正確對抗武漢肺炎疫情。

蔡仁妤醫師提到，最近因應武漢肺炎，看診的時候會對體質較弱的患者，多做衛教提醒。現在很多人都會佩戴的口罩，不但能防護病毒，還能保養呼吸道。她提出4點防護方法，教導大家防範武漢肺炎兼保護自己。

中醫師蔡仁妤提供對抗武漢肺炎，提升防護力的方法。。（圖／翻攝臉書）

（一）、保護鼻腔、呼吸道黏膜

鼻子、氣管容易過敏或發炎的人，要特別注意呼吸系統的保護。鼻腔或呼吸道過於乾燥、或有許多分泌物（發炎物質），都容易使病毒入侵。

夜間容易鼻過敏發作的患者，建議拿一個新的口罩，在內層墊一層衛生紙，晚上睡覺時戴著，以維持呼吸道濕潤。因為墊了一層衛生紙，所以口罩內部不致潮濕，早上只要將衛生紙拿掉，這個口罩在白天外出時可以繼續使用。

（二）溫熱水沖後頸脊椎

督脈及膀胱經之陽氣為人體首要的防衛之氣，在冬天，人體的陽氣多藏於體內深處，所以冬天也是身體最容易受到冠狀病毒感染的時節。

在洗澡時，可用溫熱水從後頸部往下沖5至10分鐘，幫助提昇陽氣至體表，增強免疫力。

（三）、早睡養陰、多食用滋潤食材

冠狀病毒感染過程類似中醫的「溫疫病」，這類型的病毒在進入體內會化熱、化燥、傷陰、動血，造成重症。除了提昇體表衛氣以外，養好體內的陰血，可以減少感染後進入重症的機率。

滋潤食材如木耳、蛤蜊、桑椹、枸杞可適量食用。早睡不熬夜，更是身體養陰血不二法則。

（四）、注意慢性病控制

根據統計，感染後死亡的病例多為同時有多種慢性病的中老年人，多重慢性病沒有控制好，體內氣血長期處於失衡的狀態，就容易因為冠狀病毒的感染而造成重症。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)