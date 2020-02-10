針對台灣高檢署檢察長等檢察首長人事案，法務部檢察官人事審議委員會14日將開會討論新派檢察首長人選，9名民選檢審委員為讓遴選過程透明且避免優秀人才遺漏，公開徵求有意願的人士，10日上午公告涂達人共45人名單，司法官期別由21期橫跨至37期。檢審委員將自明天起，公開對各方蒐集意見。
檢審委員表示，為促進遴任檢察長徵求意願程序完善透明並避免遺漏，公開徵求有意願的人士，截至10日上午8時許止，已有表達意願之人選名單共計45位。而本次徵求，將於今天下午5時30分截止。
這45人名單如下：
一、檢察署外(7位)
1.法務部參事林豐文(30期)
2.法務部綜合規劃司副司長曾昭愷(34期)
3.法務部法制司副司長王全成(32期)
4.法務部保護司副司長林(吉吉吉)慧(32期)
5.司法官學院教務組組長柯宜汾(36期)
6.行政執行署彰化分署長謝道明(28期)
7.行政執行署嘉義分署長林弘政(33期)
二、檢察署內(38位)
1.臺高檢主任檢察官涂達人(21期)
2.臺高檢主任檢察官呂丁旺(22期)
3.臺高檢主任檢察官黃全祿(22期)
4.臺高檢主任檢察官宋國業(23期)
5.臺中高分檢主任檢察官吳萃芳(24期)
6.臺高檢主任檢察官陳文琪(25期)
7.臺中高分檢主任檢察官張宏謀(26期)
8.高雄高分檢主任檢察官張金塗(26期)
9.臺高檢檢察官何明楨(21期)
10.臺高檢檢察官張秋雲(22期)
11.臺高檢檢察官羅建勛(23期)
12.智財分署檢察官鍾鳳玲(23期)
13.臺高檢檢察官侯千姬(24期)
14.高雄高分檢檢察官蔡國禎(24期)
15.臺高檢檢察官侯名皇(25期)
16.臺高檢檢察官洪培根(27期)
17.臺中高分檢檢察官郭棋湧(29期)
18.臺高檢檢察官賴正聲(30期)
19.臺中高分檢檢察官陳德芳(32期)
20.臺中高分檢檢察官陳松吉(32期)
21.臺高檢檢察官李嘉明(33期)
22.臺高檢檢察官吳慧蘭(33期)
23.臺高檢檢察官李海龍(33期)
24.臺中高分檢檢察官吳祚延(33期)
25.臺高檢檢察官黃建麒(34期)
26.臺中高分檢檢察官謝名冠(34期)
27.臺高檢檢察官張云綺(35期)
28.臺高檢檢察官楊四猛(35期)
29.臺高檢檢察官曾文鐘(35期)
30.臺高檢檢察官黃錦秋(35期)
31.臺高檢檢察官張春暉(36期)
32.臺高檢檢察官戴文亮(36期)
33.臺高檢檢察官蘇佩鈺(36期)
34.臺高檢檢察官張介欽(36期)
35.臺中高分檢檢察官郭景東(36期)
36.臺高檢檢察官孫治遠(37期)
37.臺高檢檢察官江林達(37期)
38.臺北地檢署檢察官周懷廉(32期)
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。