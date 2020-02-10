針對台灣高檢署檢察長等檢察首長人事案，法務部檢察官人事審議委員會14日將開會討論新派檢察首長人選，9名民選檢審委員為讓遴選過程透明且避免優秀人才遺漏，公開徵求有意願的人士，10日上午公告涂達人共45人名單，司法官期別由21期橫跨至37期。檢審委員將自明天起，公開對各方蒐集意見。

檢審委員表示，為促進遴任檢察長徵求意願程序完善透明並避免遺漏，公開徵求有意願的人士，截至10日上午8時許止，已有表達意願之人選名單共計45位。而本次徵求，將於今天下午5時30分截止。

這45人名單如下：

一、檢察署外(7位)

1.法務部參事林豐文(30期)

2.法務部綜合規劃司副司長曾昭愷(34期)

3.法務部法制司副司長王全成(32期)

4.法務部保護司副司長林(吉吉吉)慧(32期)

5.司法官學院教務組組長柯宜汾(36期)

6.行政執行署彰化分署長謝道明(28期)

7.行政執行署嘉義分署長林弘政(33期)

二、檢察署內(38位)

1.臺高檢主任檢察官涂達人(21期)

2.臺高檢主任檢察官呂丁旺(22期)

3.臺高檢主任檢察官黃全祿(22期)

4.臺高檢主任檢察官宋國業(23期)

5.臺中高分檢主任檢察官吳萃芳(24期)

6.臺高檢主任檢察官陳文琪(25期)

7.臺中高分檢主任檢察官張宏謀(26期)

8.高雄高分檢主任檢察官張金塗(26期)

9.臺高檢檢察官何明楨(21期)

10.臺高檢檢察官張秋雲(22期)

11.臺高檢檢察官羅建勛(23期)

12.智財分署檢察官鍾鳳玲(23期)

13.臺高檢檢察官侯千姬(24期)

14.高雄高分檢檢察官蔡國禎(24期)

15.臺高檢檢察官侯名皇(25期)

16.臺高檢檢察官洪培根(27期)

17.臺中高分檢檢察官郭棋湧(29期)

18.臺高檢檢察官賴正聲(30期)

19.臺中高分檢檢察官陳德芳(32期)

20.臺中高分檢檢察官陳松吉(32期)

21.臺高檢檢察官李嘉明(33期)

22.臺高檢檢察官吳慧蘭(33期)

23.臺高檢檢察官李海龍(33期)

24.臺中高分檢檢察官吳祚延(33期)

25.臺高檢檢察官黃建麒(34期)

26.臺中高分檢檢察官謝名冠(34期)

27.臺高檢檢察官張云綺(35期)

28.臺高檢檢察官楊四猛(35期)

29.臺高檢檢察官曾文鐘(35期)

30.臺高檢檢察官黃錦秋(35期)

31.臺高檢檢察官張春暉(36期)

32.臺高檢檢察官戴文亮(36期)

33.臺高檢檢察官蘇佩鈺(36期)

34.臺高檢檢察官張介欽(36期)

35.臺中高分檢檢察官郭景東(36期)

36.臺高檢檢察官孫治遠(37期)

37.臺高檢檢察官江林達(37期)

38.臺北地檢署檢察官周懷廉(32期)

(中時 )