大陸連續2天派軍機繞台。消息人士指出，大陸軍方昨天派出包含殲11、空警500、轟6等多型戰機進行繞台遠航訓練，今天上午約10點多，又派出多架軍機，幾乎是循昨天的路線，從西南海域穿越巴士海峽，據了解，目前軍方已派戰機嚴密監控。消息正等待國防部證實。

據了解，今天上午約10點，有多架大陸軍機出現在西南方空域，有不少行航空迷在無線電中，聽見我方戰管人員對大陸軍機發出警告通知。也有航迷目睹多架台南第一聯隊IDF戰機緊急升空。目前國防部尚未正式對外發布訊息，若消息屬實，這也將是大陸軍機自1月自今，第3次遠航繞台訓練，也是連續2天進行繞台，相當罕見。

據我軍方消息透露，大陸多型軍機昨進行遠海長訓，並有軍機飛海峽中線以西，我戰機緊急升空全程監控，唯大陸軍機並未越中線，另有大陸軍機則經巴士海峽，再由台灣東岸西太平洋進宮古水道，後返回駐地，形同繞台一圈。

據了解，大陸解放軍東部戰區戰機編隊，9日經巴士海峽由西太平洋進入宮古水道飛返原駐地，執行遠海長航訓練，國軍F-16掛載實彈緊急升空伴飛。

上一次解放軍遠海長訓的日期為1月23日，空警500、轟6等型機，由大陸南部陸續出海，飛經巴士海峽航向西太平洋，進行遠海長航訓練活動後，循原航線飛返駐地。

國防部昨天也主動發布新聞稿指出，中共殲11、空警500、轟6等型機，於昨上午11點多經巴士海峽由西太平洋進入宮古水道飛返原駐地，執行遠海長航訓練。

(中時電子報)