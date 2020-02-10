過去以來雙北購屋、尤其台北市動輒要15年不吃不喝。但內政部今天發布去年第3季房價負擔能力指標，台北市房價所得比來到13.73，也就是說，13.73年不吃不喝就可以入住首善之區，顯示購屋壓力下降，新北市也只要11.66年，同樣壓力下降。

內政部表示，房價負擔能力指標是參考貸款負擔率及房價所得比2項指標，以衡量對房價可負擔的程度，數值越低表示負擔能力越高，並依據當季房價中位數與所得中位數的關係計算而得。本季因房價中位數較上季下跌，致貸款負擔率及房價所得比呈現下跌的趨勢。

其中全國貸款負擔率為34.73％，較上季下降1.33％，較去年同季下降1.44％，房價負擔能力為「略低」等級；另全國房價所得比為8.47倍，較上季下降0.32倍，較去年同季下降0.35倍。本季貸款負擔率較上季下降，以長期趨勢觀察，房價負擔能力有逐漸提升的趨勢。

依據內政部全國及六都房價負擔能力指標統計，其中全國的房價所得比是8.47，比上季下降0.32；新北市為11.66，下降0.19；台北市13.73，下降0.72，桃園市7.24，下降0.12；台中市9.39，下降0.12；台南市6.93，下降0.19；高雄市7.09，下降0.59，包括全國及六都的購屋壓力都呈現下降，

內政部說明，房價負擔能力指標中的貸款負擔率，其比例越大者，表示其房價負擔能力越低，依照不同比例區分為「可合理負擔」、「略低」、「偏低」、「過低」四種不同的房價負擔能力等級；以六都而言，本季桃園市、台南市及高雄市房價負擔能力微幅下降為「可合理負擔」等級。

內政部今天同時發布去年第3季全國及六都住宅價格指數，全國住宅價格指數為103.57，較上季上漲1.95％，較去年同季上漲2.92％。六都部分，新北市、台北市、桃園市、台中市、台南市及高雄市分別較上季上漲0.45％、0.94％、0.70％、0.75％、2.29％及1.19％。整體而言，本季除台南市及高雄市住宅價格指數呈現較明顯的上升趨勢外，其餘四都則持續平穩。

內政部說明，住宅價格指數採「類重複交易法」編製，透過尋找類似成交案例的概念，搜尋當季2樓以上集合式住宅（公寓、華廈、住宅大樓、套房、透天厝）中交易區域相近條件相似的房屋，計算不同時間的房價變動情形，以作為衡量住宅市場價格變動的參考指標。

去年第3季全國及六都住宅價格指數，除台南市及高雄市（季變動值為2.29％及1.19％）呈現較明顯變動外，其他直轄市住宅價格指數季漲幅皆於1％內微幅波動。

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(中時 )