芮妮齊薇格穿白色亞曼尼訂製禮服，呼應14年前也穿白色禮服拿下首座奧斯卡獎，饒富趣味。（CFP）

莎莉賽隆黑色DIOR曳地禮服，刻意墜落的肩帶和前開高叉秀出美腿的設計更添性感。（CFP）

開雲集團老闆娘莎瑪海耶克穿GUCCI白色禮服搭Boucheron珠寶。（CFP）

潘妮洛普克魯茲穿香奈兒黑色裙襬前短後長禮服，胸前的白色山茶花和腰際的珍珠是特色。（CFP）

Cynthia Erivo穿上Versace白色訂製禮服搭配滿手的Piaget戒指。（CFP）

今年奧斯卡紅毯以黑白簡約色系最受歡迎，其中又以芮妮齊薇格、莎莉賽隆、瑪格羅比和潘妮洛普克魯茲最受好評，有趣的是，今年奧斯卡紅毯明顯看出世代的落差，愈是資深的女星，愈能以超強氣場和質感詮釋黑白簡約的氣勢，證明「薑是老的辣」。

奧斯卡影后呼聲高的芮妮齊薇格（Renee Zellweger）有備而來，日前她穿亞曼尼粉藍色禮服拿下金球獎影后，如今她又再度選穿亞曼尼白色高訂禮服走紅毯，斜肩設計的禮服上綴滿亮片，十分雅緻。有趣的是，白色禮服似乎是芮妮齊薇格的幸運色，14年前以冷山拿下奧斯卡最佳女配角，也是穿一身雪白色禮服。

提起黑白色系，香奈兒自然是箇中高手，「小潘潘」潘妮洛普克魯茲穿香奈兒黑色系裙襬前短後長禮服，胸前的白色山茶花和腰際的珍珠鍊成為視覺的焦點，顯得俏皮且青青洋溢。瑪格羅比也選穿黑色香奈兒禮服，雙臂的蝴蝶結裝飾袖更添氣勢，可謂別出心裁。

開雲集團老闆娘兼演員莎瑪海耶克（Salma Hayek）穿自家集團的GUCCI白色禮服搭Boucheron珠寶，雖是清新的白色時尚，但可一點也簡約，她發揮創意將Boucheron的經典問號項鍊佩戴在頭上，別具巧思，成套的Boucheron問號項鍊和手鐲珠寶鑲嵌鑽石和珍珠，奢華破表。

莎莉賽隆黑色DIOR曳地禮服，刻意墜落的肩帶和前開高叉秀出美腿的設計更添性感。英國演技派女星Cynthia Erivo穿上鏤空設計的Versace白色訂製禮服，前胸性感鏤空、腰際的曲線和開高叉設計，為白色禮服更添性感，她還以前衛潮風佩戴伯爵Piaget珠寶，塗滿彩繪指甲的玉手戴滿戒指，十分張揚，但也更能凸顯她的個人風格。

(中時 )