新冠肺炎病例不斷增加，近日一張武漢「江漢方艙醫院」的照片在網路上瘋傳，照片中可見，由武漢國際會展中心改造而成的醫院內，一排床位整齊排開，一名男子帶著口罩，專注地看書，眾多網友被這名「讀書哥」的淡定、從容打動；此外，還有一名用跳舞鍛鍊身體的「跳舞姊」，因完全展現出武漢市民的樂觀心態，也在朋友圈意外火紅。
根據澎湃新聞報導，一名在方艙醫院住了五天的何女士，每天都會在朋友圈曬出自己的狀態，不僅經常在看書，有時還會在醫院內跳舞鍛煉身體。她說自己有六個身份，是媽媽、是妻子、是女兒、是兒媳婦、是姐姐、也是嫂子，她做了最壞的打算，也同時會盡最大努力去抗爭。「現在大家都不容易，尤其是醫護人員，自己一定要配合，放鬆心態才能有更好的治療效果」。
而讀書哥則是首批入住方艙醫院的新冠肺炎患者，照片顯示，室內一排床位整齊排開，有人睡覺、有人滑手機，而戴著口罩的讀書哥，正安靜、專注地看著《政治秩序的起源：從前人類時代到法國大革命》。華中科技大學附屬協和醫院黨委副書記、江漢方艙醫院負責人孫暉接受澎湃新聞採訪時表示，這充分表現出市民在這樣情況下的一種樂觀心態，他覺得非常好，也很佩服他們。
照片在網路傳開後，引起眾多網友關注，不僅被讀書哥的淡定、從容所打動，並紛紛回應「看書是很好抵抗精神病毒的方法」、「這才是正確人生態度，不慌不忙，有精神追求」、「這就是知識帶來的從容和氣場」、「願你書沒讀完，你就好了，疫情就過去了」。
(中時電子報)
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