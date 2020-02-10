大陸實力派演員許亞軍飾演《人民的名義》中的祁同偉，精湛的演出再次吸引觀眾眼球，使他在一群小鮮肉中殺出重圍，以大叔魅力圈粉迷妹。不過他的感情世界更令人關注，56歲的他已有4任老婆，第4任老婆小12歲，但他仍不滿足，感嘆「人生仍不完美」。

根據《搜狐娛樂》報導，許亞軍的第一任妻子很年輕就去世了，第二任妻子叫張希，2人起初很甜蜜，但之後卻被號稱「第一美女」的小三何晴介入。而何晴與許亞軍在婚後生了一個孩子，沒想到最後也是被小三介入，可見第一美女仍無法滿足許亞軍。

許亞軍的第四任妻子叫做張澍，2人相差12歲，至今共同生活了10幾年，算是4任妻子中，在一起時間最久的一個。沒想到許亞軍仍不滿足，曾在受訪時抱怨自己的人生還不夠完美。

這讓許多網友相當不能接受，紛紛大罵「渣男」、「就是喜新厭舊」、「是換老婆換上癮了嗎」、「拜託下一個要跟他在一起的人要想清楚」。

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(中時電子報)