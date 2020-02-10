華府高層透露，美國總統川普周一將提出2021財政年度（自10月1日起）預算案，在這個規模達4.8兆美元的預算中，對外援助支出將大砍21%，也將削減社會安全網支出。

新年度預算案還將提高應對中國與俄羅斯經濟影響力的經費。新年度預算收入預估為3.8兆美元。今年正逢選舉年，川普提出的新預算支出草案要獲得民主黨掌控的眾議院放行，難度恐怕不低。

此外，川普為繼續建造美墨邊境高牆編列20億美元預算支出，較一年前他要求的86億美元大減縮減。去年遭到國會否絕後，川普政府挪用軍方資源支應建牆費用，政府高層透露，白宮不會向軍方尋求更多建牆的資金。

新預算為一項已獲兩黨視為首要之務的基礎建設案編列1兆美元，將國防支出提高0.3%至7405億美元，援外支出預算為441億美元，較2020財年的557億美元減少，但對烏克蘭的援助維持於2020年度水準。川普去年就試圖在預算提案中削減援外支出，但在國會強烈反對下沒有成功。

新年度預算為美國國際發展金融公司（DFC）編列7億美元經費，較2020年度的1.5億美元大幅增加。這個半民營的金融機構為發展中國家提供融資，目的在於對抗中國日益高漲的經濟影響力。

白宮預計在10年間將國家支出減少4.4兆美元，包括美國醫療保險（Medicare）處方藥定價調整將省下1300億美元，社會安全網支出項目省下2920億美元，以及整頓聯邦殘疾津貼的資格規定省下700億美元；但這些變革可能引起民主黨反對。

官員透露，新年度預算預計在10年間削減財政赤字4.6兆美元，並預期未來幾年經濟成長率將維持在約3%水準。

(時報資訊)