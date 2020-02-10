2020農曆新年較往年早，1月營業天數受影響，記憶體模組廠十銓科技(4967)1月營收4.39億元，比去年同期及前月均減逾二成，但公司看好2020年SSD將扮演業績成長火車頭，且預計今年DRAM與NAND Flash的需求提升，維持對市場景氣樂觀看法。

十銓1月營收4.39億元，月減27.05%，年減25.16%。公司強調，2020年品牌戰略以持續擴展市佔、同步鞏固利潤為兩大目標，在產業趨勢可望反轉向上的氛圍下，1月份SSD產品線銷售持續亮眼，出貨量較去年同期成長6%，營收年增22%，帶動整體集團利潤率提升。

十銓科技總經理陳慶文表示，十銓一向以台灣為生產重心，加上全球化的業務佈局，審慎看待這一波產業循環及大環境變化可能造成的影響與帶來的機會。十銓對2020年的市場景氣抱持樂觀態度，從記憶體上游原廠的IC供需調節觀察，雖受疫情影響復甦力道放緩，惟全年可望好轉趨勢不變。將透過採購與品牌策略的調整，隨市場變化調節庫存備貨，並加強對品牌客戶的支持，努力朝向2020年的營業目標邁進。

展望2020年記憶體產業，今年5G、AIoT、邊緣運算、電動車等高速發展受到市場關注，惟開年以來，新型冠狀病毒肺炎疫情爆發，除考驗中國大陸產業鏈外，亦對全球市場消費信心造成衝擊。但全年來看，隨著5G來臨AI對資料中心運算及大量雲端儲存需求、手機記憶體容量提升、次世代家用遊戲機從硬碟轉向SSD等因素，預期全球市場對DRAM與NAND Flash的需求可望走強。

(時報資訊)