聯發科(2454)法說會中釋出首季營收在疫情衝擊下，恐出現7%~15%的下滑，但對於2020年營運成長態勢依舊持樂觀態度，聯發科5G SoC(系統單晶片)可能因大陸需求轉淡而延後至下半年放量，然海外市場LTE業務需求依舊暢旺，除5G外，聯發科在4G穩定出貨，另外，成長型產品IoT(物聯網)、ASIC(客製化晶片)、PMIC(電源管理IC)、車用電子等今年營收貢獻占比將持續成長，聯發科(2454)今股價逆勢走揚，漲幅落在0.5%~1%，成功收復5日均線。

聯發科在5G SoC領域中為產業前段班，還有台積電(2330)先進制程助力，聯發科過去在4G與高通有相當的落後，然而在5G時代產品時程和產品性能均不輸高通，主要就是聯發科的公司策略性專注Sub-6Ghz頻段的研發和台積電7奈米製程，與其他晶圓代工廠相比，台積電的產品品質高，且量產時程早，另外，根據台積電的規劃，5奈米、3奈米分別將於2020年和 2021年開始生產，有利於聯發科的產品規劃。聯發科首季營運受到新型冠狀病毒衝擊，預估營收將季減少7%~15%，惟聯發科法說會中依舊釋出對2020年的樂觀預期，儘管在疫情衝擊下，短線智慧型手機銷售量恐衰退，根據中國移動、中國資訊通信研究院的資料也顯示，5G手機的啟動數明顯低於出貨，但長線5G趨勢不變，聯發科也看好4G在新興市場的出貨今年將持續成長，另外，成長型產品IoT、ASIC、PMIC、車用電子等今年營收貢獻占比將持續成長。

法人預估，聯發科5G SoC可能因大陸需求轉淡而延後至下半年放量，然海外市場LTE業務需求依舊暢旺，預計有助支撐智慧型手機出貨動能，但毛利率方面恐亮點不足，即便下半年聯發科能帶來更多5G新產品及貢獻，著眼市場高度競爭及5G SoC設計/晶圓代工成本更高，對於毛利率擴張的態度仍趨於保守。

(時報資訊)