《港股》憂疫情不確定性，恆指跌0.5％ 10:512020/02/10 時報資訊 柯婉琇 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美國聯準會警告新冠肺炎疫情將成為全球經濟前景的新風險，以及周日中國新冠肺炎死亡病例達到811人，超越17年前SARS全球致死病例，而根據中國官方周一公布最新數據，截至周日結束，中國新冠肺炎死亡人數新增97例，共已造成908人死亡。 在中國各地準備復工之際，投資人對肺炎疫情的不確定性感到擔憂，周一香港股市開跌1.14%，惟盤中跌幅收斂，目前恆生指數跌0.5%。國企股(H股)目前跌0.6%。 (時報資訊) #港股 #恆生指數 #國企股 #H股 也許您會感興趣 推薦閱讀 我與新冠肺炎遠遠近近的囧（上） 04:092020/02/06 兩岸藝文 新冠肺炎肆虐 足不出戶躲家裡打麻將也中鏢 18:042020/02/09 社會 新冠肺炎 給能源公司最後一擊 20:162020/02/09 財經 湖北首度公開新冠肺炎死亡率 第1名居然不是武漢 20:232020/02/09 兩岸 西班牙及英國各新增1件新冠肺炎病例 21:182020/02/09 國際 新冠肺炎肆虐 萬里漁港稀無人煙 21:222020/02/09 生活 湖北官方：5種藥物可抑制新冠肺炎 21:582020/02/09 兩岸 新冠肺炎病毒會人傳人 趙少康：我可能是第一個講的 23:582020/02/09 政治 湖北病死率2.88％ 他省病例減42％ 04:102020/02/10 焦點新聞 新冠肺炎813死 超越SARS 04:102020/02/10 生活新聞 財經熱門新聞 台灣半導體西進好風光？ 曹興誠悔不當初 - 財經 曾是老謝恩人 這公司股價剩個位數 - 財經 台股下殺有人超爽…3達人曝遭錯殺股 - 財經 新冠肺炎 給能源公司最後一擊 - 財經 - 工商 影響達3兆美元！ 疫情燒向陸房市…經濟災難浮現 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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