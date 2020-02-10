美國聯準會警告新冠肺炎疫情將成為全球經濟前景的新風險，以及周日中國新冠肺炎死亡病例達到811人，超越17年前SARS全球致死病例，而根據中國官方周一公布最新數據，截至周日結束，中國新冠肺炎死亡人數新增97例，共已造成908人死亡。

在中國各地準備復工之際，投資人對肺炎疫情的不確定性感到擔憂，周一香港股市開跌1.14%，惟盤中跌幅收斂，目前恆生指數跌0.5%。國企股(H股)目前跌0.6%。

(時報資訊)