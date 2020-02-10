日月光投控（3711）7日召開線上法說，預期武漢肺炎疫情對營運影響仍在可控範圍，預期首季稼動率約75～80％、中國大陸員工返工率至首季底可望達100％。外資對日月光投控今年營運展望維持正向看法，持續看好成長動能，均維持既有評等不變、目標價則略有調整。

受台股早盤重挫189.47點影響，日月光投控今（10）日一度開低走跌2.27％，但隨即回升拉回平盤附近、曾翻紅小漲0.13％，早盤維持在平盤微幅震盪，表現位居封測族群漲勢前段班。三大法人近期持續偏空操作，上周合計賣超8680張。

日月光投控預期，首季封測營收將介於去年第二季597.9億元至第三季679.01億元水準，毛利率將略高於去年第二季18.5％。電子代工（EMS）營收將與去年同期349.59億元相當，營益率則略低於去年同期2.1％。法人推估，日月光投控首季營收估季減逾15％，但可望年增逾10％。

亞系外資認為，日月光投控去年第四季毛利率、營益率超乎預期，顯示產品組合及營運成本控管、與矽品合併綜效成效逐步顯現。儘管首季營運仍有不確定性，仍看好今年營運將持續受惠強勁的先進封裝、系統級封裝（SiP）及測試需求成長，維持「買進」評等、目標價89元不變。

美系外資認為，日月光投控去年第四季營運表現符合預期，由於15％封測及85％電子代工產能位於中國大陸，受季節性因素及復工延後影響，預期首季營收將季減15.4％。基於反應營運變數及因併購而提高的擴張成本，將今、明2年每股盈餘分別調降6.1％及5％。

不過，美系外資認為，日月光投控對今年營運成長維持樂觀看法，看好將受惠持續增加的先進封裝、測試及SiP需求，以及5G智慧型手機及基礎建設、高速運算等潛在商機，環旭併購AsteelFlash亦可望增添額外成長動能，維持「買進」評等不變，目標價自92元上調至95元。

歐系外資認為，日月光投控去年第四季營運符合預期，首季受武漢肺炎疫情影響，導致營收下滑及人工成本提升。不過，受惠5G智慧手機需求成長、數據中心需求恢復及併購Asteelflash挹注，預期營收將自第二季起站穩腳步，今年營收仍可望成長10％。

歐系外資預期，在先進封裝及測試貢獻增加、與矽品整合效益顯現下，日月光投控今年營運成長動能健康，武漢肺炎是健康展望中唯一的烏雲。為反應疫情影響，將今、明2年每股盈餘預期調降5％，目標價自92元調降至87元，但維持「優於大盤」評等不變。

另一家美系外資則相對保守，認為華為削減5G展望預期、生產復工恢復進度不平均，均對營運產生些許壓力，不過，日月光投控今年基本成長動能不變，將受惠於封測獲利成長、天線封裝（AiP）帶動的SiP營收強勁成長，以及高毛利的測試營收增加。

基於反應上半年5G相關需求承壓，以及武漢肺炎疫情對生產影響，美系外資將日月光投控今、明2年獲利預期分別調降5％、2％，但持續看好長期獲利將反應SiP需求強勁成長、以及與矽品的整併效益顯現，維持「增加持股」不變，目標價則自92元調降至89元。

(時報資訊)