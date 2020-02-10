網傳衛生紙缺貨假訊息 蔡清祥：已指示檢調追查 11:032020/02/10 中時 陳志賢 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 蔡清祥(陳志賢攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 針對網路一再謠傳衛生紙原料與口罩相同，即將缺貨的假訊息，法務部長蔡清祥10日強調，衛生紙與口罩的原料不同，目前衛生紙供需正常、貨源充裕，已要求調查局深入調查假訊息並依法處理。 蔡清祥說，他已責成台高檢指示各地檢署啟動查緝民生犯罪平台，結合警政、消保官、公平會等單位共同追查，若涉及刑責由檢察官偵辦，如違反社會秩序維護法由警方究辦，如果涉違反行政法規，則由主管機關處理。 (中時 ) #衛生紙 #蔡清祥 #口罩 #原料 #處理 也許您會感興趣 推薦閱讀 口罩實名制上路 民間地圖＋LINE聊天機器人幫你查 10:262020/02/06 科技 戴口罩擔心爆痘爛臉？四招保養秘訣維持水煮蛋肌 12:532020/02/06 美妝 工具機業伸援手！口罩產線建置時間大幅縮短 09:202020/02/07 財經 無知搶購又現衛生紙之亂！ 好市多祭出：一卡限購一包 12:502020/02/07 生活 台灣口罩產量不夠！業者曝背後原因 14:232020/02/07 生活 衛生紙搶購潮 蘇揆消毒：一粒「卡臣」 搶買只會虧錢 17:152020/02/07 政治 不必靠口罩復活術 抓準2重點 一片可戴4天 20:532020/02/07 生活 口罩之亂 網：柯快完蛋了！ 08:212020/02/08 政治 網路瘋傳原物料短缺釀民眾搶購衛生紙 綠委籲修法納管 13:212020/02/08 政治 別搶了！醫師自製可換濾材布口罩：絕對夠用 19:092020/02/08 生活 社會熱門新聞 社區30人得新冠肺炎 監視器一看：長髮女「朝門把吐口水」！ - 社會 搶發災難財！「衛生紙之亂」禍首竟是傳銷商 - 社會 帶人妻摩鐵嘿咻辯按摩 小頭「穿雨衣」曝真相 - 社會 夫妻相擁而泣後…當街「裝箱隔離」畫面曝光 - 社會 婚後每月只回家一週 高雄婦驚見女用紅內褲 床桿被搖斷 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。