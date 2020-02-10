針對網路一再謠傳衛生紙原料與口罩相同，即將缺貨的假訊息，法務部長蔡清祥10日強調，衛生紙與口罩的原料不同，目前衛生紙供需正常、貨源充裕，已要求調查局深入調查假訊息並依法處理。

蔡清祥說，他已責成台高檢指示各地檢署啟動查緝民生犯罪平台，結合警政、消保官、公平會等單位共同追查，若涉及刑責由檢察官偵辦，如違反社會秩序維護法由警方究辦，如果涉違反行政法規，則由主管機關處理。

(中時 )