中天新聞》調皮小學生垃圾亂扔 里長廣播勸改

「張君雅小妹妹，妳的泡麵已經好了，妳阿嬤叫妳快回來」，這支里長伯用廣播系統找人的電視廣告，讓人印象深刻。不過，要是里長伯忘了關廣播器，會發生什麼事呢？結果是他深夜的「床上之聲」，傳遍整個鄉里，還被錄下來放上網分享，真的是糗到爆了。

日前有網友在臉書社團「爆笑公社」分享一段影片，並留言「里長北北忘了關廣播器 夜裡鼾聲如雷響徹雲霄」。影片可看到整片住宅區處於夜色之中，但「隆隆打呼聲」卻在黑暗中不停迴響，相當詭異，而拍攝者笑個不停的聲音也被錄下來。

超過2.6萬網友被這個「里長床上之聲」笑翻，紛紛留言「整個莊頭都笑醒了」、「還好不是啪啪 笑到翻過去」、「空襲警報」、「好悅耳的拉轉聲，聽轉速一分鐘應該有9000轉」、「還好沒有講夢話講了不該講的」。

不過也有網友指出，這支影片應該是後製合成的，因為這個「打呼聲」早在去年抖音APP就有出現，該影片是在卡拉OK裡面錄的，但打呼聲完全一模一樣。

(中時電子報)