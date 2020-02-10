《科學工業園區設置管理條例》在2018年6月6日總統公布修正為《科學園區設置管理條例》，刪除「工業」二字，宣示科學園區不再只以工業生產為目的。科技部最近也陸續完成三個科學園區的改名，將以科學創新與前瞻技術整合發展加值為大方向。

為進一步落實《科學園區設置管理條例》修法精神，經過科技部及三園區管理局的努力，三管理局組織法在去年12月11日修正公布，讓園區管理機關任務更明確，未來科學園區將以科技創新為核心價值，擴大引進各類創新研發事業，引導科技產業升級及蛻變。

南部科學園區管理局於1月5日17周年局慶典禮，由科技部長陳良基、台南市長黃偉哲、園區同業公會理事長謝其嘉、南科局長林威呈，結合園區廠商及地方政府貴賓於舞台上共同揭牌，宣示南科將致力於創新創業及產業升級的發展，將南科打造成「全世界科技最先進的半導體園區」。

新竹科學園區管理局在1月14日舉辦揭牌典禮，揭牌儀式由竹科局長王永壯主持，邀請園區同業公會秘書長張致遠、服務10-30年資深同仁，共同見證竹科管理局邁向新里程，宣示園區發展的經驗傳承及創新，持續擦亮科學園區在全世界的光環。

中部科學園區管理局在2月5日由中科局長許茂新與園區同業公會理事長沈國榮共同主持揭牌典禮，展現中科將引進多元類型的創新研發科學事業進駐的企圖心，邁向兆元產業園區，成為高科技產業重鎮。

(中時 )