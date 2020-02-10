人民幣中間價、在岸價走跌 11:052020/02/10 工商 黃欣 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣兌美元中間價10日報6.9863元，較上個交易日6.9768元下跌95個基點，跌幅0.14％。 截至上午10點42分，人民幣兌美元在岸價報6.9933元，較上個交易日收盤價6.986元下跌73個基點，跌幅0.1％。離岸價報6.9964元，上漲106個基點，漲幅0.15％。 (工商 ) #基點 #在岸價 #上個 #跌幅 #人民幣中間價 也許您會感興趣 推薦閱讀 復工不如預期 自行車類股早盤跌幅逾1％ 10:212020/02/10 財經 《半導體》低接買盤進場，台積跌幅縮減 10:342020/02/10 財經 疫情持續蔓延 恒指低開312點 10:412020/02/10 財經 財經熱門新聞 台灣半導體西進好風光？ 曹興誠悔不當初 - 財經 曾是老謝恩人 這公司股價剩個位數 - 財經 鴻海復工遭喊卡？深圳當局：符合8條件即可開工 - 財經 新晶片砍價洩密…台積電7奈米老大換人 - 財經 台股下殺有人超爽…3達人曝遭錯殺股 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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