人民幣兌美元中間價10日報6.9863元，較上個交易日6.9768元下跌95個基點，跌幅0.14％。

截至上午10點42分，人民幣兌美元在岸價報6.9933元，較上個交易日收盤價6.986元下跌73個基點，跌幅0.1％。離岸價報6.9964元，上漲106個基點，漲幅0.15％。

(工商 )

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