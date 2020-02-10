上銀、程泰、亞崴、協易機械、東台及台灣瀧澤等工具機業大陸廠，原定今（10）日復工，僅上銀蘇州廠被列為重點優先企業，獲蘇州園區核准今日開工，業者普遍預估，最快17日之後，才有機會獲准復工。程泰集團已在內部成立防疫因應小組對應。

友嘉集團總裁朱志洋早在除夕就下達杭州及鄭州兩地工廠延後至2月10日，上周一（3）日開會時決議，杭州、鄭州、南京及長春四地大陸工廠延後至17日復工，復工初期由陸籍幹部負責生產運作，台籍幹部在本月底前暫不派至大陸。

程泰、協易機械等工具機廠今日先後發重大訊息表示，大陸原訂今（10）日復工，現為配合當地政府防疫措施延後復工，實際復工日期以當地政府通知為準。程泰評估，目前大陸無法復工，對程泰財務及業務尚無重大影響。但誠泰內部已成立「防疫因應小組」持續關注武漢肺炎疫情及狀況，並提供員工適當的防疫資訊及物資，也通知客戶調整出貨時間，等待復工後，因應客戶需求，會加班趕工生產。

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