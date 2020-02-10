第92屆奧斯卡頒獎典禮於台灣時間今（10日）登場，典禮比照去年不採用傳統主持人的方式，結合眾星及大量音樂劇和喜劇表演，創造高度娛樂性。美國DC漫畫角色前傳電影《小丑》入圍11項為大贏家，《1917》、《愛爾蘭人》和《從前，有個好萊塢》各入圍10項大獎緊追在後，而由名導奉俊昊攜手影帝宋康昊合作的諷刺懸疑電影《寄生上流》，破韓國影史紀錄獲奧斯卡金像獎六項大獎提名受到矚目，到底最後小金人由誰拿下，值得期待。

典禮前，大咖也紛紛在紅毯上爭奇鬥艷，女主角入圍瑟夏羅南（Saoirse Ronan）、史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson）和「驚奇隊長」布麗拉森 （Brie Larson）都以亮麗大深V禮服登場，「神力女超人」蓋兒加朵（Gal Gadot）也以一襲透視黑上衣搭配粉紅紗裙，優雅又不失性感。

「神力女超人」蓋兒加朵亮麗模樣，也被許粉絲評為紅毯最美穿著之一。

芮妮齊薇格得獎呼聲高。

女主角入圍中，呼聲最高的芮妮齊薇格（Renee Zellweger），在紅毯受訪時表示：「在演出電影前，對要扮演的傳奇天后茱蒂嘉蘭沒有很多了解，後來演出扮演角色，了解了她生活是如何經歷痛苦，並且如何克服，為了生活和小孩做出了許多犧牲，是個非常驚奇的里程。片中我所詮釋她的歌曲〈Over the Rainbow〉也是要傳遞希望給大家。」

《從前，有個好萊塢》中的布萊德彼特（Brad Pitt）、李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）雙雙入圍奧斯卡，可說是在紅毯上承包了所有帥點，布萊德彼特心情愉悅的再次感謝片中的合作夥伴導演昆汀塔倫提諾（Quentin Tarantino）和李奧納多，李奧納多則開心的表示：「雖然入圍過很多次奧斯卡，但每次心情都很不一樣，都還是非常開心。」

《從前，有個好萊塢》中的布萊德彼特（左）和李奧納多狄卡皮歐承包了紅毯上的帥氣。

怪奇比莉第一次參加奧斯卡，也將於典禮上表演。

《寄生上流》入圍六項大獎，劇組風光走上紅毯。

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(中時電子報)