疫情延燒 民眾一大早排隊買酒精 11:142020/02/10 中時 趙雙傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 民眾排隊買酒精。（趙雙傑攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 民眾排隊買酒精。（趙雙傑攝） 買到的人露出開心的笑容。（趙雙傑攝） 連小朋友也動員前來買酒精。（趙雙傑攝） 民眾仔細打量剛買到的酒精。（趙雙傑攝） 因新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情持續延燒，全台民眾搶購防疫商品，台酒今日開始販售首批由屏東酒廠生產的75度防疫酒精，但因運送不及，只在高屏地區販售，之後才會鋪貨全台，台北地區雖然買不到，仍有不少民眾在台酒營業所開店前排隊購買95度酒精，準備回家自行調配。 (中時 ) #新冠肺炎 #武漢肺炎 #台灣 #酒精 也許您會感興趣 推薦閱讀 我與新冠肺炎遠遠近近的囧（上） 04:092020/02/06 兩岸藝文 非洲無武漢肺炎確診？原因找到了 08:512020/02/06 日常 《基金》危機入市，掌握加碼陸股最佳時機 09:432020/02/06 財經 武漢肺炎 日本專家研判致死率0.3％到0.6％ 14:472020/02/06 國際 防疫人神齊下 北港朝天宮擴大延長法會 15:242020/02/06 社會 非洲毫無武漢肺炎確診病例 學者：病毒在寒冷天氣才易傳播 17:552020/02/07 國際 發布武漢肺炎確診假消息 台中男大生遭逮捕 17:502020/02/07 社會 當年SARS沒人戴口罩…現在卻搶到爆 網曝關鍵差異 21:292020/02/08 生活 放行！世界夢號旅客可以下遊輪了 07:422020/02/10 國際 2020武漢風暴》北京淪陷 實施封閉管理 07:592020/02/10 國際 生活熱門新聞 台灣疫情守得住嗎？命理師連擲10幾個筊結果驚人！ - 生活 好市多連這物品都被掃貨 網友：真的無言了 - 生活 放行千人 杜紫宸：我沒有陳時中的勇氣 - 生活 台灣疫情會失守？唐綺陽揭關鍵影響 這星座注意健康 - 生活 艙房多天沒整理！公主號台客爆內幕 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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