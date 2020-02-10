民眾排隊買酒精。（趙雙傑攝）

買到的人露出開心的笑容。（趙雙傑攝）

連小朋友也動員前來買酒精。（趙雙傑攝）

民眾仔細打量剛買到的酒精。（趙雙傑攝）

因新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情持續延燒，全台民眾搶購防疫商品，台酒今日開始販售首批由屏東酒廠生產的75度防疫酒精，但因運送不及，只在高屏地區販售，之後才會鋪貨全台，台北地區雖然買不到，仍有不少民眾在台酒營業所開店前排隊購買95度酒精，準備回家自行調配。

(中時 )