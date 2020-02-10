頭號槍擊要犯陳勇志1998年在台南路易13KTV持槍掃射造成2死2傷，去年最高法院將他判處無期徒刑，檢察總長認為案件爭訟逾8年、符合刑事妥速審判法減刑規定，為他提起非常上訴，最高法院逆轉改輕判20年確定，他因另遭判處2個無期徒刑，不會影響執行期。

49歲陳勇志，1997年犯下金錢豹夜總會槍擊案造成1死，隔年他到台南路易十三KTV喝酒，因同包廂友人被毆打他開槍掃射致2死2傷，不久，他又到台中普羅酒店持槍掃射100多發子彈，造成1死1傷。

4個月內犯下3起槍擊案造成4死的陳勇志，2000年逃亡大陸，他在大陸購屋與女友及小兒子低調生活，期間，兩度因缺錢隔海恐嚇取財未遂，直到2010年遭大陸公安緝捕到案遣返回台，才結束逃亡近11年的日子，檢方偵查後依殺人罪將他起訴。

台中地院、台中高分院及更審都將陳勇志犯下金錢豹、普羅酒店部分各判處2個無期徒刑，台南路易13KTV部分判處死刑，合併執行死刑，2015年最高法院將死刑部分撤銷，2個無期徒刑部分駁回上訴、判刑確定。

(中時 )