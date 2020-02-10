因新冠肺炎(NCP)疫情影響，原定在 2/6-2/9 期間舉行的台北國際電玩展(TpGS)，因為不少參展廠商為防疫緣故提前宣布退出，主辦單位不得不將展覽延後至今年暑假。而預定在二月全球行動通訊大會(MWC)，在LG宣布退出、中興(ZTE)宣布取消展會記者會(仍舊會參展)後，後續又有廠商跟進，包含愛立信(Ericsson)、亞馬遜(Amazon)、輝達(NVIDIA)。這一波廠商主動宣布退出的行動，會對於本屆MWC造成怎樣後續影響，值得持續觀察。

在上周 LG 電子宣布退出本屆 MWC 展會，中興宣布取消記者會，但仍舊參加現場攤位展覽的新聞後，MWC 又出現最新變動。近日各廠商宣布的 MWC 展會參展變動如下：

愛立信宣布退出MWC 2020

愛立信指出，他們視員工、客戶和其他利益關係人的健康與安全為公司的首要責任。由於新型冠狀病毒的爆發，愛立信無法確保參展員工和客戶的健康與安全，已決定退出產業盛事—2020年西班牙世界行動通訊大會（2020 MWC Barcelona）。為2020年西班牙世界行動通訊大會所準備的展示和相關內容將在各地區單獨舉辦「Ericsson Unbox」活動。台灣如有後續活動，將會盡快與媒體朋友分享相關資訊。

亞馬遜退出MWC

西班牙媒體報導，亞馬遜(Amazon.com)由於對於疫情爆發以及對新型冠狀病毒的持續擔憂，將不會參加2020年西班牙世界行動通訊大會。

輝達：不派員工參與 MWC

針對本屆 MWC，輝達方面指出，考慮到新型冠狀病毒的公共健康風險，確保同事、合作夥伴以及客戶的安全是他們的首要任務。輝達指出，他們一直期待跟業界分享最新在 AI(人工智慧)、5G 方面的工作，很遺憾無法參加(MWC)，但他們相信這是正確的決定。

針對部分廠商提前決定退出 MWC 2020 的行動，MWC 2020 的主辦單位 GSMA (全球行動通訊系統協會)在最新公布的聲明中回應「迄今為止，受到的影響微乎其微。」除了愛立信、LG 電子外，沒有大的訂單取消，因此目前 MWC 仍將按計畫進行。MWC 2020 展期為 2 月 24 日至 27 日。為了避免開展首日話題過於分散，不少廠商都會選擇在開展前一、兩天提前舉辦記者會或相關活動，提前揭曉展出的亮點新品與技術。

除了 LG 電子、中興、愛立信、亞馬遜以及輝達等廠商宣布不同程度的退出 MWC 2020，會不會引發其餘參展廠商的骨牌效應，值得觀察。當前根據《新浪科技》報導，聯想(Lenovo)指出參加 MWC 的計畫仍在討論中；小米則是指出他們將會盡快派出參展團，但也可能會做出必要的調整；微軟、聯發科的代表則都表示，正在為計畫出席(MWC)大會做準備。而三星電子則正在重新考慮參加 MWC 的計畫，目前據了解，三星有可能仍將參與 MWC 的現場展覽，但是大部分高階主管將不會出席。而OPPO、華為等中國大陸廠商則是計畫在 MWC 參展前將與會主管主動隔離 14 天，而 OPPO 將會為每一位參與活動的人員量測體溫。

因應新冠肺炎疫情，先前 MWC 主辦方 GSMA 已經公布相關防疫措施，包含在交通擁擠地區增加消毒與清潔工作，且在現場提供醫療支援。並且大會也將宣傳，提醒與會者今年展會的「不握手政策」。

(中時電子報)