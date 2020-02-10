陸工信部出台20條措施 助中小企業復工復產 11:072020/02/10 旺報 林汪靜 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 據新華社報導，大陸工信部10日消息指出，大陸工信部印發《關於應對新型冠狀病毒肺炎疫情幫助中小企業復工復產共渡難關有關工作的通知》，明確將採取全力保障企業有序復工復產、進一步加強對中小企業的財政扶持、進一步加強對中小企業的金融扶持、進一步加強對中小企業的創新支持、進一步加強對中小企業的公共服務、進一步加強統籌協調等六方面20條措施，幫助大陸廣大中小企業堅定信心，強化措施，實現有序復工復產，渡過難關。 (旺報 ) #企業 #中小 #中小企業 #大陸 #工信 也許您會感興趣 推薦閱讀 紓困 中小企業信保提供九成保證 04:102020/02/06 財經要聞 中小企業防疫 臺灣企銀相挺 04:102020/02/06 產業特刊 《通信網路》考勤系統上雲端，亞太電瞄準中小企業 16:482020/02/06 財經 中小企業放款去年新增4599億 創史上次高 21:302020/02/06 財經 地方紛伸援手 寬貸中小企業 04:092020/02/07 焦點新聞 史上次高 中小企業放款 去年新增4,599億 04:092020/02/07 金融．稅務 《金融》國銀去年對中小企新增放款，創4599億元次高 08:012020/02/07 財經 全台抗疫 中信啟動紓困機制助病患與中小企業 20:012020/02/07 財經 7家中小企業 投資40億深根台灣 21:412020/02/07 財經 陸中小企業現倒閉潮 兄弟連、北京K歌之王倒下 09:362020/02/10 財經 財經熱門新聞 台灣半導體西進好風光？ 曹興誠悔不當初 - 財經 曾是老謝恩人 這公司股價剩個位數 - 財經 新晶片砍價洩密…台積電7奈米老大換人 - 財經 鴻海復工遭喊卡？深圳當局：符合8條件即可開工 - 財經 台股下殺有人超爽…3達人曝遭錯殺股 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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