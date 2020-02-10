據新華社報導，大陸工信部10日消息指出，大陸工信部印發《關於應對新型冠狀病毒肺炎疫情幫助中小企業復工復產共渡難關有關工作的通知》，明確將採取全力保障企業有序復工復產、進一步加強對中小企業的財政扶持、進一步加強對中小企業的金融扶持、進一步加強對中小企業的創新支持、進一步加強對中小企業的公共服務、進一步加強統籌協調等六方面20條措施，幫助大陸廣大中小企業堅定信心，強化措施，實現有序復工復產，渡過難關。

(旺報 )